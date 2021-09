Bidella senza green pass per 5 giorni consecutivi: sospesa dal servizio e allontanata dalla scuola

Una bidella di Imperia si è recata a lavoro per 5 giorni consecutivi senza green pass ed è per questo stata sospesa e allontana dalla scuola.

Una bidella dell’istituto secondario Ruffini di Imperia si è presentata a lavoro per il quinto giorno di seguito senza green pass e per lei è scattata l’immediata sospensione dall’incarico, così come previsto dai decreti governativi.

“Come da normativa – ha detto il dirigente scolastico Luca Ronco – ho dovuto allontanarla e procedere alla sospensione dal servizio. Da domani potrà presentarsi sul lavoro, soltanto se munita di green pass, e sarà reintegrata. Si spera che si chiuda questa triste telenovela”.

Stando al raconto offerto da Today, la bidella si sarebbe recata a scuola e avrebbe preteso di lavorare anche senza la presentazione del green pass.

Nello specifico si sarebbe rifiutata di fare i tamponi necessari per l’ottenimento del certificato verde quando non si è scelto di non effettuare il vaccino. La donna avrebbe anche detto di aver avuto il covid in passato, ma non vi sarebbe nessun documento ufficiale che attesterebbe che l’infezione sia stata contratta in passato.

Al Ruffini di Imperia è stato anche necessario l’intervento delle forze dell’ordine per placare la controversia venutasi a creare. La bidella, dopo 5 giorni di mancata presentazione del green pass, è stata sospesa, ma, lo ricordiamo, non potrà essere per questa ragione licenziata. “Il decreto 111 – ha precisato il preside – prevede la tutela da licenziamento ed ha espressamente indicato l’impossibilità di procedere a sanzioni ulteriori. Lei ha già raggiunto il massimo della sanzione possibile ovvero la sospensione dallo stipendio e da ogni contributo previdenziale”.