Biden: aiuti militari ad Israele finché non ci libereremo di Hamas

Washington, 12 dic. (askanews) – “Continueremo a dare assistenza militare a Israele finché non ci libereremo di Hamas. Ma dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare attenti, l’opinione pubblica mondiale può cambiare da un giorno all’altro. Non possiamo permettere che ciò accada”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden durante una cerimonia per la festività ebraica dell’Hannukah alla Casa Bianca.

“Come ho detto dopo l’attacco, il mio impegno per la sicurezza del popolo ebraico, la sicurezza di Israele, il suo diritto di esistere come Stato ebraico indipendente, è incrollabile”, ha aggiunto.