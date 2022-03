Biden al Congresso: Putin un dittatore, ha fatto male i calcoli

Roma, 2 mar. (askanews) – Vladimir Putin ha mal giudicato la reazione dell’Occidente alla sua invasione dell’Ucraina e “pagherà un prezzo” per aver portato la guerra nel cuore dell’Europa. In un discorso nella prima serata americana sullo Stato dell’Unione, il presidente Joe Biden ha chiesto unità nella difesa dell’ordine internazionale messo in pericolo dall’aggressione russa.

“A tutti gli americani, voglio essere onesto con voi, come ho sempre promesso di essere.

Un dittatore russo che invade un paese straniero ha un costo in tutto il mondo. Adotterò robuste misure per garantire che le nostre sanzioni facciano male all’economia russa. Utilizzerò ogni strumento a nostra disposizione per proteggere le aziende e i consumatori americani”.

“Ma fatemi essere chiaro, le nostre forze non sono impegnate e non si impegneranno nel conflitto con le forze russe in Ucraina. Le nostre forze non andranno in Europa a combattere in Ucraina, ma a difendere i nostri alleati Nato, nel caso in cui Putin decida di avanzare verso ovest”.

Gli Stati Uniti, ha poi annunciato, rilasceranno 30 milioni di barili di petrolio delle riserve strategiche, per aiutare a stabilizzare il mercato dopo l’invasione russa in Ucraina.

Biden ha parlato con voce forte e ferma, corredata di qualche gaffe: ha detto “iraniano” quando intendeva “ucraino”, “America” quando voleva intendere “Delaware” e “profitti” quando avrebbe dovuto dire “prezzi”.

Ma è apparso emozionato dalla sala piena di parlamentari, con cui si è soffermato a chiacchierare alla fine del suo discorso durato un’ora e dedicato per la maggior parte alla crisi in Ucraina.