Milano, 9 gen. (askanews) – Jimmy Carter porta un breve momento di unità nazionale in un’America divisa mentre cinque presidenti degli Stati Uniti si riuniscono per il solenne funerale di stato del 39° comandante in capo nella Cattedrale nazionale di Washington, con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che mette in guardia contro “l’odio” e “l’abuso di potere” nel suo elogio funebre.