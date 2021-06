Biden al G7, debutto nell’esclusivo club della democrazia

Milano, 10 giu. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, l’uomo dell'”America is Back!”, arriva all’aeroporto di Newquay, in Cornovaglia, in vista del vertice del G7 di tre giorni a Carbis Bay. Prima un faccia a faccia con il padrone di casa, il primo ministro britannico Boris Johnson. Ma il programma del capo della Casa Bianca, giunto in Europa, è particolarmente intenso. Fino all’incontro a Ginevra, dopo il summit con il leader russo Vladimir Putin il 16 giugno.

Biden deve annunciare in primis l’intenzione di acquistare e donare 500 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus Pfizer a più di 90 paesi, mentre chiede alle democrazie mondiali di fare la loro parte per aiutare a porre fine alla pandemia. La donazione del vaccino, la più grande mai effettuata da un singolo Paese, viene annunciata prima del suo incontro con i leader delle altre economie avanzate del Gruppo dei Sette, Gran Bretagna, Canada, Francia, Germania, Italia e Giappone.

Ma al vertice, tra tavole rotonde, faccia a faccia e foto di gruppo davanti a uno sfondo suggestivo, a emergere sarà soprattutto un mondo cambiato radicalmente. E i leader di alcune delle nazioni più ricche del mondo lo sanno bene.

Dall’ultima riunione del G7 di due anni fa, il coronavirus ha ucciso più di 3,7 milioni di persone e decimato le economie. Mentre la Cina, che con il solito pugno di ferro ha imposto misure severissime di contenimento della pandemia, avanza. Mentre l’occidente sta cambiando faccia.

Per Biden e il giapponese Yoshihide Suga, che si è insediato a settembre, è il primo vertice. Anche per Mario Draghi nella veste di presidente del Consiglio, anche se lui è un veterano di importanti ruoli internazionali. Ed è il canto del cigno per la cancelliera tedesca Angela Merkel, che lascerà l’incarico nei prossimi mesi dopo 16 anni al potere.

