Biden annuncia altri 800 sistemi antiaerei per l’Ucraina

Milano, 16 mar. (askanews) – Il presidente Usa Joe Biden ha annunciato altri 800 milioni di dollari per l’Ucraina da spendere in equipaggiamenti di sicurezza, che si aggiungono al miliardo di aiuti della scorsa settimana. Tra questi anche missili anti-aerei Stinger e anti-carro Javelin.

“Daremo all’Ucraina le armi per lottare e difendersi attravero i prossimi difficili giorni. Continueremo a mobilitare supporto umanitario per il popolo ucraino e per quellli costretti a scappare”, ha detto.

Nello specifico “sono compresi 800 sistemi antiaerei per assicurarsi che l’esercito ucraino possa continuare a fermare gli aerei e gli elicotteri che hanno attaccato il loro popolo e per difendere il loro spazio aereo e su richiesta del presidente Zelensky abbiamo individuato, e stiamo aiutando L’Ucraina ad acquisire, ulteriori sistemi antiaerei a lungo raggio e le loro munizioni”.