Biden annuncia: Medicaid pagherà spese per aborto in altro Stato

Milano, 4 ago. (askanews) Milano, 4 ago. (askanews) – “Non hanno la più pallida idea del potere delle donne americane. Ieri sera in Kansas l’hanno scoperto”. Così il presidente usa Joe Biden ha commentato il voto in Kansas, Stato conservatore in cui gli elettori hanno deciso di proteggere il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza, primo chhiamata alle urne sul tema dopo la decisione della Corte Suprema di ribaltare la sentenza Roe v Wade.

Biden ha anche annunciato un ordine esecutivo che ordina al Dipartimento della salute e dei servizi umani di considerare l’utilizzo di Medicaid per pagare le spese per le donne che devono lasciare il loro stato per accedere all’aborto.