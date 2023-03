Biden approva il controverso progetto di trivellazione in Alaska

Washington, 14 mar. (askanews) – L’amministrazione Biden ha approvato un massiccio progetto di perforazione in Alaska, a favore della compagnia petrolifera ConocoPhillips, per circa 30 anni.

Il progetto Willow, nonostante le obiezioni dei gruppi ambientalisti, dovrebbe produrre 576 milioni di barili di petrolio, provocando al contempo emissioni per 239 milioni di tonnellate di anidride carbonica, equivalenti a guidare più di 51 milioni di auto a benzina per un anno.

Il progetto Willow è stato particolarmente sostenuto dai rappresentanti dell’Alaska al Congresso, poiché apporterà benefici economici a questo Stato, ma ha destato tantissime critiche da parte delle associazioni ambientaliste, delle comunità indigene e da diversi parlamentari democratici. Con il via libera Biden ha tradito le promesse fatte in campagna elettorale su questo tema ma ha in qualche modo cercato di riparare con altre misure di designazione di aree protette sempre in Alaska: è stata poi approvata solo una versione ridotta del progetto proprio per ridurre il rischio ambientale e l’impatto sugli habitat di alcune specie animali, tra cui orsi polari.