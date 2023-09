Biden arriva a Nuova Delhi, la cerimonia di benvenuto all'aeroporto

Roma, 8 set. (askanews) – Il presidente americano Joe Biden atterra a Nuova Delhi per il vertice del G20 in India, dove spera di rubare la scena al presidente cinese Xi Jinping e al collega russo Vladimir Putin – entrambi assenti – per rafforzare l’influenza di Washington nell’area.

Nelle immagini – accompagnate dalla musica scelta dalla tv indiana – la cerimonia d’accoglienza all’aeroporto mentre Biden scende dall’Air Force One per dirigersi alla residenza del primo ministro Narendra Modi, dove è in programma un bilaterale e una cena privata alla vigilia dell’inizio del summit.