Phnom Penh, 12 nov. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è atterrato a Phnom Penh, in Cambogia, per il vertice dell’Asean, come tappa intermedia prima del G20 che si terrà la prossima settimana a Bali, in Indonesia. Biden avrà incontri bilaterali con i leader di Cambogia, Giappone e Corea del Sud.