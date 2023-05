Biden: "Bene incontro con McCarthy, default fuori discussione"

Washington, 23 mag. (askanews) – Bisogna prevenire il default ed evitare una catastrofe per l’economia degli Stati Uniti. Su questo si sono trovati d’accordo il presidente americano Joe Biden e lo speaker della Camera Kevin McCarthy che si sono incontrati alla Casa Bianca per continuare le trattative per approvare l’innalzamento del tetto del debito.

“Abbiamo ancora alcuni punti di disaccordo, ma penso che potremmo essere in grado di trovare in accordo bipartisan. Entrambi sappiamo che abbiamo una responsabilità importante ha detto Biden aggiungendo che bisogna tagliare le spese, ma bisogna assicurarsi che i ricchi paghino la loro giusta quota.

“Alla fine possiamo trovare un terreno comune, rendere la nostra economia più forte, prenderci cura di questo debito, ma, soprattutto dobbiamo frenare l’inflazione e renderci meno dipendenti dalla Cina” ha replicato McCarthy.

Al momento però non c’è ancora nessun accordo su come aumentare il tetto del debito del governo degli Stati Uniti di 31,4 trilioni di dollari in vista della scadenza del 1 giugno.

La linea rossa che entrambe le parti non riescono a valicare riguarda i tagli alla spesa. I repubblicani vogliono che si spenda meno nell’anno fiscale 2024, rispetto al 2023; mentre la Casa Bianca propone di mantenere le spese stabili e di coinvolgere anche il Pentagono nel piano di risparmi.