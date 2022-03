Joe Biden: “Lui pensava di trovarci divisi ma La libertà trionferà sempre sulla tirannia e Vladimir Putin ha fatto molto male i suoi calcoli”

Joe Biden lo ha detto con molta chiarezza: “Con la sue guerra premeditata Putin pensava di trovarci divisi”. Il presidente Usa ha dedicato quasi tutto il discorso sullo stato dell’Unione alla crisi Russia-Ucraina e non ha risparmiato giudizi pesanti sul suo omologo russo.

Ha detto Biden: “La libertà trionferà sempre sulla tirannia e Vladimir Putin ha fatto male i calcoli: pensava di invadere senza problemi l’Ucraina invece si è trovato di fronte un muro che non si aspettava, quello degli ucraini”.

L’errore di Putin: “Pensava di trovarci divisi”

Poi il capo della Casa Bianca ha sottolineato la posizione isolata di Putin: “Putin è più isolato che mai nel mondo, noi siamo uniti contro la sua guerra premeditata e non provocata.

Ha rigettato gli sforzi diplomatici. Ha pensato che l’Occidente e la Nato non avrebbero risposto. Ha pensato che avrebbe potuto dividerci. Putin si è sbagliato”. E Biden non ha avuto remore a definire Putin “un dittatore, americani, voglio essere sincero con voi, come vi ho sempre promesso. Un dittatore russo sta invadendo un paese straniero e pagherà un prezzo alto per questo. Nelle battaglie contro le autocrazie, le democrazie sono unite”.

Spazio aereo Usa chiuso alla Russia

In termini di iniziative il presidente Usa ha annunciato la chiusura dello spazio aereo del Paese alle compagnie russe: “Ci uniamo al resto del mondo nel chiudere lo spazio aereo americano ai voli russi” E in chiosa sul tema: “Nel corso della storia abbiamo imparato questa lezione: quando i dittatori non pagano per la loro aggressione creano ancora più caos. E vanno avanti aumentando i costi e le minacce per l’America e il mondo.

Questo è perché la Nato è stata creata per assicurare la pace e la stabilità in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale”.