Biden confonde Macron con un "Mitterand dalla Germania"

Roma, 6 feb. (askanews) – Il presidente americano Joe Biden ha confuso l’attuale presidente francese Emmanuel Macron con l’ex storico leader francese Francois Mitterrand (1981-1995), morto nel 1996. Intervenendo a un incontro elettorale a Las Vegas domenica, Biden ha raccontato di una discussione avuta con altri capi di Stato al G7 in Cornovaglia nel giugno 2021, pochi mesi dopo la sua investitura.

“Sapete, poco dopo che sono stato eletto, sono andato a quello che chiamano vertice G7, con tutti i leader Nato. Ed era, era nel sud dell’Inghilterra. Mi sono seduto e ho detto ‘l’America è tornata’ e Mitterand dalla Germania, voglio dire, dalla Francia, mi ha guardato e mi ha detto ‘perché… Per quanto tempo sei tornato?’. L’ho guardato e il cancelliere tedesco ha detto ‘Cosa diresti, Presidente, se domani prendi il giornale, sul London Times, e il London Times dice ‘un migliaio di persone hanno fatto irruzione alla Camera dei Comuni, buttato giù le porte, due poliziotti sono stati uccisi con l’obiettivo di fermare le elezioni del premier? Cosa diresti?’. Non l’avevo mai visto da questa prospettiva. Cosa direste se questo accadesse in un’altra democrazia del mondo?”.