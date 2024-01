Biden: crescita economica è più forte di quella con Trump

Superior (Wisconsin), 26 gen. (askanews) – Il presidente americano Joe Biden commentando i dati sul Pil del quarto trimestre del 2023 che hanno visto una crescita dell’economia, rispetto allo stesso periodo del 2022, ha detto “la crescita economica è più forte di quella che abbiamo avuto durante l’amministrazione Trump. Il mio predecessore ha recentemente affermato che in realtà sperava che l’economia crollasse”.

Il presidente ha lanciato anche un messaggio elettorale dicendo che non permetterà che i repubblicani estremisti distribuiscano massicci omaggi ai ricchi e alle grandi aziende: “Trump ha scelto una strada diversa: un’economia a cascata. Tagliare le tasse per i più ricchi e le grandi aziende, aumentando il deficit in modo significativo. Questo è esattamente quello che è successo”.