Biden da Helsinki: escludo che la Russia usi armi nucleari in Ucraina

Helsinki, 13 lug. (askanews) – “Non credo che ci sia una reale prospettiva che Putin usi le armi nucleari”. Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in visita

in Finlandia dove ha incontrato l’omologo Sauli Niinisto.

“Putin ha già perso la guerra. Putin ha un problema reale: come muoversi, cosa fare”, “potrebbe finire la guerra domani, potrebbe semplicemente dire: basta. Ma l’accordo che si raggiungerà alla fine dipende da Putin e da ciò che deciderà di fare, ma non c’è alcuna possibilità che vinca la guerra in Ucraina. Ha già perso quella guerra”.