Biden da Vilnius: "Il nostro impegno per l'Ucraina non vacillerà"

Roma, 12 lug. (askanews) – L’impegno degli Stati Uniti per l’Ucraina non conosce cedimenti: lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, tenendo un discoorso davanti a una folla plaudente nel cortile dell’università di Vilnius, dopo la chiusura del vertice della Nato nella città lituana.

“Da quando è iniziata la guerra sono stato al fianco del presidente Zelensky, oggi sono stato un’ora con lui come già a Washington, a Kiev, a Hiroshima, e ora a Vilnius, e ho detto al mondo quello che ribadisco ora: noi non vacilleremo. Non vacilleremo. Dico sul serio. Il nostro impegno per l’Ucraina non conoscerà cedimenti. Siamo per la libertà oggi, domani e per tutto il tempo che ci vorrà” ha detto Biden.