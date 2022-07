Biden dice che gli Usa “non entreranno in recessione”

Roma, 26 lug. (askanews) – Il presidente americano Joe Biden afferma che gli Stati Uniti non entreranno in recessione, anche se i numeri sulla crescita che verranno pubblicati in settimana potrebbero mostrare una contrazione dell’economia Usa per il secondo trimestre consecutivo.

“A mio avviso non saremo in recessione. I tassi di (dis)occupazione sono ancora i pìù bassi della storia, è nell’area del 3,6%, abbiamo ancora persone che investono.

Spero che passeremo da questa crescita rapida a una crescita stabile”, ha affermato in un video collegamento.