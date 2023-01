Biden: documenti riservati a casa mia, collaboriamo su indagini

Milano, 12 gen. (askanews) – “Stiamo collaborando pienamente e totalemente col Dipartimento di giustizia”. Lo ha detto il presidente Joe Biden in merito ai documenti riservati risalenti all’epoca in cui era vicepresidente di Obama ritrovati da alcuni suoi collaboratori. “I miei avvocati hanno esaminato altri luoghi in cui i documenti del mio periodo come vicepresidente sono stati archiviati e hanno finito la revisione la scorsa notte. Hanno scoperto un piccolo numero di documenti contrassegnati come classificati nelle aree di archiviazione e negli schedari nella mia casa e nella mia biblioteca personale”, ha detto Biden.