Biden dopo la débacle al dibattito: so di poter fare questo lavoro

Raleigh, 29 giu. (askanews) – Joe Biden parla per la prima volta dopo il disastroso dibattito in tv con Donald Trump in cui è apparso incerto e confuso, tanto da far mettere in discussione la sua candidatura.

“Non mi ricandiderei se non credessi con tutto il cuore e l’anima di poter fare questo lavoro perché, francamente, la posta in gioco è troppo alta”, ha detto davanti ai suoi sostenitori a Raleigh, in North Carolina.

“Non so cosa abbiate fatto voi, ma io ho passato 90 minuti sul palco a discutere con il tizio che ha la morale di un gatto randagio. Avete visto Trump? Credo che abbia stabilito, e lo dico sinceramente, un nuovo record per il maggior numero di bugie dette in un singolo dibattito”, ha aggiunto.