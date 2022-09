Mario Draghi premiato come statista dell’anno: i complimenti di Joe Biden

Mario Draghi è stato premiato come statista dell'anno a New York: alla cerimonia sono arrivati anche i complimenti di Joe Biden.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è complimentato con l’ex premier, Mario Draghi, per la vittoria del premio World Statesman Award.

L’ormai ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, è stato premiato come “statista dell’anno”.

Le congratulazioni la nomina sono arrivate da ogni dove, ma spiccano quelle dell’amico Joe Biden, presidente degli USA, avvenute al dinner della fondazione americana Appeal of Conscience:

«Mi congratulo con il mio amico Mario Draghi per la vittoria del premio World Statesman Award per il suo lavoro nel portare avanti i diritti umani nel mondo. Mario Draghi è stato una voce potente nel promuovere tolleranza e giustizia, lo ringrazio per la sua leadership».