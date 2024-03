Biden e Trump al confine con Messico: è sfida sull'immigrazione

Milano, 1 mar. (askanews) - L'immigrazione è uno dei temi su cui si sfidano Joe Biden e Donald Trump, in vista delle elezioni alla Casa Bianca. Una prima resa dei conti è avvenuta in Texas in un momento in cui si registra un numero record per l'immigrazione. Il repubblicano Trump, 77 anni, è atte...

Milano, 1 mar. (askanews) – L’immigrazione è uno dei temi su cui si sfidano Joe Biden e Donald Trump, in vista delle elezioni alla Casa Bianca. Una prima resa dei conti è avvenuta in Texas in un momento in cui si registra un numero record per l’immigrazione. Il repubblicano Trump, 77 anni, è atterrato a Eagle Pass e pochi minuti dopo il presidente democratico in carica Biden, 81 anni, è arrivato a Brownsville, in Texas, a circa 300 miglia (480 chilometri) a est.

Per Trump un’occasione per attaccare il rivale: “Ora gli Stati Uniti sono invasi dal crimine dei migranti di Biden. È una nuova forma di violazione del nostro Paese”, ha detto.

Biden invece ha invitato alla collaborazione, chiedendo a Trump di trovare soluzioni concrete, come la proposta per la sicurezza ai confini del governo, bocciata dai repubblicani. “Invece di giocare a fare politica con questo problema, perché non lavoriamo insieme e lo risolviamo? Per non dimenticare per chi lavoriamo. Lavoriamo per il popolo americano, non per il Partito Democratico o per il Partito Repubblicano. Lavoriamo per il popolo americano”.