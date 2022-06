New York, 30 giu. (askanews) – Il presidente Usa Biden, rispondendo alla domanda di un giornalista sulla richiesta di nuovi jet militari F16 da parte del presidente turco Erdogan ha confermato la sua disponibilità ad inviarli.

“Dovremmo vendere gli F16, anche i jet. Non è nel nostro interesse non farlo. E ho detto che non ho cambiato affatto la mia posizione da dicembre, ma ho bisogno dell’approvazione del Congresso per poterlo fare”, ha spiegato il presidente americano.