Biden frena sull’incontro con Putin: “Dipende da cosa vuole discutere”

Il messaggio di Joe Biden che frena sull'incontro con Vladimir Putin e pone specifiche precondizioni anche su Kiev: "Dipende da cosa vuole discutere"

Joe Biden frena sull’incontro ventilato proprio da Mosca con Vladimir Putin: “Dipende da cosa vuole discutere“. Il presidente Usa non crede nella volontà concreta del capo del Cremlino di dialogare e pare proprio che non abbia intenzione di parlare con Vladimir Putin al G20.

Il Capo della Casa Bianca prenderebbe tuttavia in considerazione un incontro qualora il presidente russo volesse “parlare ad esempio del rilascio di Brittney Griner, l’americana in carcere in Russia”.

Biden frena sull’incontro con Putin

Biden lo ha detto molto chiaramente: le sorti di quel faccia a faccia sono legate a cosa “vuole discutere” lo “zar”. L’ipotesi di un incontro a due il prossimo mese in Indonesia resta dunque tale.

Ha detto Biden alla Cnn: “Se venisse da me al G20 e mi dicesse di voler parlare di Griner lo incontrerei. Dipende. Non ho intenzione di negoziare, e nessuno è pronto a farlo, con la Russia sull’Ucraina, sul mantenimento di parte dell’Ucraina”.

La pregiudiziale Griner e il ruolo di Kiev

“Quindi dipenderebbe in modo specifico da cosa vuole discutere”. Poi il presidente Usa ha precisato che eventuali trattative dovranno “coinvolgere Kiev.

Nulla sull’Ucraina senza l’Ucraina“. Poi la chiosa su Putin: “Ha sbagliato i calcoli, pensava che sarebbe stato accolto a braccia aperte, che sarebbe stato il benvenuto”.