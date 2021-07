Biden: i social stanno uccidendo le persone con le fake news

Milano, 17 lug. (askanews) – “Stanno uccidendo le persone. Lo stanno facendo davvero. L’unica pandemia che abbiamo è quella dei non vaccinati. E loro stanno uccidendo le persone”. Così il presidente Joe Biden ha risposto a un giornalista che gli chiedeva di rivolgere un messaggio ai social network come Facebook riguardo alle fake news sul Covid online.

L’amministrazione Biden ha chiesto a Facebook di intervenire sulle notizie false che riguardano soprattutto i vaccini e rimbalzano da una bacheca all’altra, convicendo molte persone a non vaccinarsi.

“Non ci faremo distrarre da accuse che non sono supportate dai fatti”. Ha risposto così il portavoce di Facebook, Dani Lever, parlando con Abc News. “Più di 2 miliardi di persone hanno avuto accesso ad autorevoli informazioni sul COVID-19 e sui vaccini su Facebook, più che in ogni altro posto su Internet. Oltre 3,3 milioni di statunitensi hanno anche usato il nostro tool per sapere dove e come ricevere il vaccino.

I fatti dimostrano che Facebook sta aiutando a salvare vite, punto”.