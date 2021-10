Biden: il Papa ha benedetto il mio rosario

Roma, 29 ott. (askanews) – Papa Francesco non ha parlato con Joe Biden di aborto e gli ha detto che può continuare a comunicarsi durante la messa. Il Papa inoltre ha benedetto il rosario che Biden, cattolico praticante, porta con sé, ha detto il presidente Usa rispondendo da Palazzo Chigi alle domande dei cronisti mentre veniva fotografato accanto a Mario Draghi.

Tra tre settimane la conferenza episcopale degli Stati Uniti voterà un documento sull’ammissione alla comunione per politici non contrari alla legislazione vigente sull’interruzione di gravidanza, una mossa che i settori conservatori hanno concepito proprio per censurare Biden, e che la Santa Sede ha più volte frenato.

Al cronista che gli ha domandato se nella conversazione di 75 minuti a porte chiuse è venuto fuori il tema dell’aborto, Biden ha risposto: “No. Abbiamo parlato del fatto che è contento che io sia un buon cattolico e dovrei continuare a ricevere la comunione”.