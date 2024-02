Biden: in discussione pausa "di almeno 6 settimane" in guerra a Gaza

Biden: in discussione pausa "di almeno 6 settimane" in guerra a Gaza

Roma, 13 feb. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in conferenza stampa con il re di Giordania Abdallah a Washington, ha annunciato che un accordo di liberazione degli ostaggi detenuti a Gaza accompagnato da una pausa di “almeno sei settimane” nelle ostilità tra Israele e Hamas è attualmente in discussione.

“Come discusso oggi tra me e il re (Abdallah II di Giordania, ndr), gli Stati Uniti lavorano a un accordo sugli ostaggi tra Israele e Hamas, che porterebbe a un periodo immediato e duraturo di tranquillità a Gaza per almeno sei settimane, il quale ci permetterebbe successivamente di prendere tempo per costruire qualcosa di più duraturo. Nel corso dell’ultimo mese, ho avuto dei colloqui con il primo ministro Netanyahu, nonché con i leader i Egitto e Qatar, per proseguire questi sforzi”, ha detto Biden.