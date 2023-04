Biden in Irlanda del Nord: difendiamo la pace, no alla violenza

Milano, 12 apr. (askanews) – Storico viaggio del presidente Joe Biden in Irlanda del Nord e nella Repubblica d’Irlanda per celebrare i 25 anni degli Accordi del Venerdì Santo che segnarono la fine dei cosiddetti “troubles”, il conflitto fra cattolici indipendentisti e protestanti unionisti. Un viaggio che arriva in un momento di stallo politico e crisi per il governo autonomo di Belfast a causa degli accordi commerciali post Brexit.

“Spero che l’assemblea e l’Esecutivo vengano ripristinati. Questo è un giudizio che spetta a voi, non a me, ma spero che accada”, ha detto nel suo discorso alla Ulster University “in politica, qualunque cosa ci divida, ci sono sempre cose che ci uniranno, se guardiamo abbastanza bene. Difendere la pace e rifiutare la violenza politica deve essere una di quelle cose”.

Nella mezza giornata passata in Irlanda del Nord, Biden ha incontrato anche il premier britannico Rishi Sunak, per poi partire verso l’Eire, la Repubblica d’Irlanda, dove resterà tre giorni.