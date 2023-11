Biden: l'accordo sugli ostaggi israeliani è "ormai molto vicino"

Milano, 21 nov. (askanews) – “Stiamo lavorando intensamente su questo argomento da settimane, come tutti sapete. Ne ho parlato recentemente sia con il primo ministro Netanyahu che con l’emiro del Qatar. Il mio team è fuori regione e fa la spola tra le capitali. Ora siamo molto vicini, molto vicini (a un accordo, ndr). Potremmo riportare a casa alcuni di questi ostaggi molto presto. Ma non voglio entrare nei dettagli della questione perché niente è fatto finché non è fatto e quando avremo altro da dire lo faremo, ma le cose sembrano andare bene al momento”. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sulla questione degli ostaggi in mano ad Hamas.