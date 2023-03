Biden: le democrazie nel mondo stanno diventando più forti

New York, 29 mar. (askanews) – “Il rafforzamento delle democrazie è un tema che mi appassiona molto. Credo che sia la sfida principale della nostra epoca e oggi possiamo dire con orgoglio che le democrazie del mondo stanno diventando più forti, non più deboli, Le autocrazie stanno diventando più deboli, non più forti”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, intervenendo al secondo “Summit of democracy”, organizzato dagli Stati Uniti.

Al vertice è intervenuta in videoconferenza anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.