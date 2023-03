Biden: mantenerremo alta la pressione su Putin e la Russia

Milano, 25 mar. (askanews) – “Mentre ci avviamo verso il secondo anno della brutale invasione russa, la nostra unità non si spezzerà. Manterremo la pressione su Putin attraverso sanzioni storiche e tasse, e continueremo a fornire formazione all’Ucraina, attrezzature, assistenza umanitaria e quanto necessario per difendersi dalla Russia”. Così il presidente americano Joe Biden ribadisce “l’unità” della Nato sul tema della guerra in Ucraina, parlando in conferenza stampa durante la sua visita a Ottawa in Canada.