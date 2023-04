Biden, martedì la ricandidatura?

Da quanto riferisce il Washington Post, il 25 aprile Joe Biden potrebbe annunciare la ricandidatura alla Casa Bianca. Ma l’annuncio potrebbe slittare

La ricandidatura di Joe Biden

Da quanto riporta oggi il Washington Post che cita alcune fonti a conoscenza delle intenzioni del presidente Usa – Joe Biden e il suo entourage stanno preparando l’annuncio per la nuova candidatura alla Casa Bianca, con un video che verrà diffuso martedì 25 aprile.

La scelta della data

Non si tratta di una data a caso: il presidente e i suoi collaboratori infatti puntano a diffondere il video di presentazione della candidatura alla presidenza in concomitanza con il quarto anniversario del lancio della sua campagna 2020 che l’ha portato alla vittoria.

Da mesi ormai il presidente americano aveva lasciato intendere che era sua intenzione candidarsi per un secondo mandato.

L’annuncio potrebbe slittare

Se la ricandidatura del presidente più anziano mai stato alla Casa Bianca è ormai data per scontata, tuttavia, le stesse “tre fonti” citate dal Post, avvisano che la data potrebbe comunque non necessariamente essere quella del 25 aprile. L’annuncio quindi potrebbe slittare, i suoi consiglieri non hanno fretta di fare l’annuncio ufficiale che darà il via alla lunga battaglia elettorale, anche in relazione ai risultati delle elezioni di medio termine migliori del previsto da parte dei Democratici.