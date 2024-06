Biden: non smetteremo di lavorare finché tutti ostaggi liberi

Parigi, 8 giu. (askanews) – Dopo le congratulazioni del presidente francese Emmanuel Macron per la liberazione dei quattro ostaggi, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato: “Voglio fare eco ai commenti del presidente Macron che accoglie con favore il salvataggio di quattro ostaggi che sono stati restituiti alle loro famiglie in Israele. Non smetteremo di lavorare finché tutti gli ostaggi non torneranno a casa e non verrà raggiunto un cessate-il-fuoco. Questo è essenziale”.