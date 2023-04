Biden parte per Belfast dopo i disordini del lunedì di Pasqua

Washington, 11 apr. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è partito da Washington a bordo dell’Air Force One per la sua visita in Irlanda del Nord. Quando il presidente statunitense atterrerà, saranno meno di 48 ore dopo che la polizia è stata attaccata con molotov a Londonderry il lunedì di Pasqua durante una protesta della frangia dissidente repubblicana dell’Ira legata alla commemorazione della Rivolta di Pasqua del lontano 1916. Il presidente degli Stati Uniti sarà

accolto dal primo ministro quando atterrerà a Belfast, previsto un incontro bilaterale tra i due leader mercoledì mattina, come ha confermato la Casa Bianca. Biden arriva in Irlanda del Nord per celebrare il 25esimo anniversario dell’accordo del Venerdì Santo.

La sicurezza a Belfast è stata rafforzata, rimossi anche i tombini vicino all’hotel del presidente.