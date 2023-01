Biden rende omaggio alle vittime della sparatoria in California

Roma, 27 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime di due sparatorie di massa in California contro membri della comunità asiatico-americana. Poi ha loda il 26enne che ha strappato la pistola a un sospetto killer, nel corso di un Ricevimento per il capodanno lunare alla Casa Bianca. “Le nostre preghiere sono con la gente di Monterey Park e Half Moon Bay e dopo l’ennesima ondata di violenza armata in America” ha detto Biden.