Biden ribadisce: Ucraina entrerà nella Nato. Non è in dubbio

Helsinki, 13 lug. (askanews) – Dopo il vertice con i leader delle nazioni scandinave (Finalandia, Svezia, Norvegia, Danimarca e Islanda), il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito ai giornalisti che l’Ucraina entrerà a far parte della Nato, ma non mentre è in corso l’invasione della Russia. “Nessuno può entrare a far parte della Nato mentre è in corso una guerra, perché ciò garantirebbe che siamo in guerra”, ha detto Biden ai giornalisti a Helsinki, aggiungendo che l’adesione di Kiev all’alleanza di difesa guidata dagli Stati Uniti non è in discussione, si tratta di capire di quando possono aderire.”