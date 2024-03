Biden riceve Meloni: noi buoni amici, le ho cantato "Georgia"

Roma, 2 mar. (askanews) - "Siete entrati tutti? Allora, primo ministro Meloni la ringrazio per essere di nuovo qui. Devo ammettere che quando è entrata dalla porta, dal momento che siamo buoni amici ho cantato 'Georgia' di Ray Charles mentre entrava dalla porta, la maggior parte di voi non conosce...

Roma, 2 mar. (askanews) – “Siete entrati tutti? Allora, primo ministro Meloni la ringrazio per essere di nuovo qui. Devo ammettere che quando è entrata dalla porta, dal momento che siamo buoni amici ho cantato ‘Georgia’ di Ray Charles mentre entrava dalla porta, la maggior parte di voi non conosce Georgia di Ray Charles, ma fa lo stesso”: ha esordito così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, rivolgendosi al presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’inizio del loro incontro nello Studio Ovale alla Casa Bianca.

“Italia e Stati Uniti sono forti alleati e veramente amici molto vicini – ha aggiunto Biden – e come lei ha detto quando ci siamo incontrati per la prima volta qui nello Studio Ovale noi ci copriamo le spalle a vicenda e lo abbiamo dimostrato dal momento in cui lei ha assunto l’incarico”.

