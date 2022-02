Biden: sanzioni contro le banche russe, asset congelati in Usa

Milano, 24 feb. (askanews) – Il presidente Usa Biden ha annunciato dure sanzioni contro la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina che colpiranno in particolare le banche, “Abbiamo studiato queste sanzioni per massimizzare l’impatto a lungo termine in Russia e minimizzare l’impatto sugli Stati Uniti e gli alleati”, ha detto.

“Bloccheremo le 4 maggiori banche russe significa che ogni asset che hanno in America sarà congelato inclusa Vtb, la seconda più grande banca in Russia che ha 250 miliardi di dollari in asset”.