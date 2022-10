Biden si corregge sull’Armagheddon: “Non credo che Putin userà le armi nucleari”

Il pericolo di un errore che prescinde dalla volontà precisa, Joe Biden si corregge sull'Armagheddon: "Non credo che Vladimir Putin userà le armi nucleari"

Dopo averlo evocato Joe Biden si corregge sull’Armagheddon: “Non credo che Vladimir Putin userà le armi nucleari”. In una lunga inervista alla Cnn ripresa a step in queste ore il presidente Usa ha spiegato che lui con quella frase stava dipingendo uno scenario ipotetico.

Scenario in cui in un contesto delicato c’è sempre un errore in agguato. In buona sostanza e come spega bene AdnKronos “dopo aver lanciato l’allarme, Joe Biden ha affermato nell’intervista delle ultime ore alla Cnn di non credere che Vladimir Putin userà armi nucleari tattiche”.

Biden si corregge sull’Armagheddon

Ha detto nello specifico il capo della Casa Bianca a Jake Tapper: “Non penso lo farà, credo sia irresponsabile da parte sua parlarne, l’idea che un leader mondiale di una delle più grandi potenze nucleari al mondo dica che potrebbe usare un’arma nucleare tattica in Ucraina“.

Secondo Biden le minacce di Putin “hanno un effetto destabilizzante. Io volevo dire che potrebbe portare a un risultato orribile”.

Un errore prescindente dalla volontà

Poi ha spiegato meglio: “E non perché qualcuno intenda trasformarla in una guerra mondiale o altro, ma una volta che si usa un’arma nucleare gli errori che si possono commettere, gli errori di calcolo, chissà cosa potrebbe accadere”.