Biden si sfoga su Zelensky: “Basta lamentarsi per le armi”

Il fatto è di per sé clamoroso: Joe Biden si sfoga su Volodymyr Zelensky: “Basta lamentarsi per le armi“. Il presidente Usa sente le elezioni di mid-term e ammorbidisce l’appoggio al presidente ucraino, o quanto meno stempera i toni di un linguaggio di assoluto endorsement al capo di Kiev che pare non paghi più.

Il sunto riportato da Libero è che Biden avrebbe “sgridato” Zelensky. Lo riporta il Washington post che cita un ex funzionario della Casa Bianca.

Biden: “Basta lamentarsi per le armi”

Il capo della Casa Bianca avrebbe quindi esortato “in privato” il collega ucraino, Volodymyr Zelensky, a “non lamentarsi della insufficiente assistenza militare”. E il perché è evidente: da un lato gli sarà sempre più difficile chiedere al Congresso finanziamenti mirati, dall’altro Biden rischia un calo di popolarità drastico proprio nell’imminenza delle cruciali elezioni di metà mandato.

L’appello di Zelensky a Draghi e Macron

Dal canto suo Zelensky continua a invitare pubblicamente Usa ed Occidente “fare di più nell’invio di armi e nel varo di sanzioni contro la Russia”. Washington ha già fatto clamorosamente la sua parte ma pare non basti. Solo poche ore fa Zelensky si era rivolto a Macron e a Draghi: “Signor presidente della Francia! Signor primo ministro italiano! Aspettiamo la consegna dei sistemi SAMP-T. Se possibile, sono necessari nei prossimi mesi”.