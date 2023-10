Biden: sostegno a Israele e Ucraina per la sicurezza dell'America

Roma, 20 ott. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato il Congresso a approvare un sostegno militare urgente per Israele e l’Ucraina, affermando che gli aiuti aumenterebbero la sicurezza degli Stati Uniti “per generazioni”. “È un investimento intelligente che darà i suoi frutti per la sicurezza americana per generazioni, aiuterà a tenere le truppe americane lontane dal pericolo e a costruire un mondo più sicuro, più pacifico e più prospero per i nostri figli e nipoti”, ha dichiarato Biden parlando dalla Casa Bianca.