Biden tiene pressione su Mosca annunciando dislocamento soldati

Milano, 29 gen. (askanews) – Joe Biden mantiene la pressione su Mosca annunciando l’imminente invio di un numero limitato di soldati nell’Europa orientale, nonostante gli scambi a tutto campo che lasciano aperta la strada per una soluzione diplomatica delle tensioni intorno all’Ucraina.

Da parte sua, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato gli occidentali a non seminare “panico” sul rischio di un’invasione russa del suo Paese, mentre il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo francese Emmanuel Macron hanno concordato sulla “necessità di una riduzione dell’escalation”.

E tuttavia anche la Francia intende inviare “diverse centinaia” dei suoi soldati in Romania come parte di un possibile dispiegamento della Nato, ha detto il suo ministro delle Forze armate, mentre il ministro degli esteri francese ha annunciato una visita congiunta in Ucraina all’inizio di febbraio con la sua controparte.