Biden: togliere ostruzionismo per far diventare Roe vs Wade legge

Milano, 30 giu. (askanews) – “La cosa più importante su cui essere chiari è che dobbiamo far diventare Roe vs Wade legge, e il modo per farlo è assicurarsi che il Congresso voti per farlo”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden alla conferenza finale del vertice Nato a Madrid, aggiungendo di essere favorevole a una eccezione alle regole del Senato eliminando la possibilità di fare ostruzionismo.