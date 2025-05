Biden torna in pubblico: la politica usa mai cosi divisa e aspra

Milano, 30 mag. (askanews) – L’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che la politica statunitense è diventata “divisa e aspra”. Si tratta del suo primo discorso pubblico dopo l’annuncio che all’ex presidente usa, 82 anni, è stata diagnosticata una forma aggressiva di cancro alla prostata. “Ogni generazione deve lottare per preservare la democrazia”, ha aggiunto Biden durante un evento del Memorial Day nel Delaware.

“Amici miei, il Memorial Day riguarda qualcosa di profondo. La nostra politica è diventata così divisa e aspra. In tutti gli anni in cui ho fatto questo lavoro, non avrei mai pensato che saremmo arrivati a questo punto, ma ci siamo arrivati. Le nostre truppe non indossano un’uniforme che dice “Sono un Democratico” o “Sono un Repubblicano”. Dice: “Sono un americano. Sono un americano. Questo è ciò che sono”. Sono serio. Non sto scherzando”, ha dichiarato.