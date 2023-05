Biden: "Un nostro default sarebbe catastrofico per il mondo intero"

Le notizie allarmanti erano giunte dalla Segretaria all’Economia proprio nei giorni scorsi ed ora Joe Biden ammette: “Un nostro default sarebbe catastrofico per il mondo intero”. Ecco perché il presidente Usa ha annullato il vertice Quad in Australia e tornerà, dopo la tappa di Tokyo, a Washington da Janet Yellen per trovare una soluzione in tempi rapidissimi al “mese nero” che incombe.

“Un nostro default sarebbe catastrofico”

Biden, da quanto si apprende, ha ufficialmente cancellato vertice Quad Australia del 17 maggio 2023 ed il premier australiano, Anthony Albanese, ha annunciato a sua volta la cancellazione del vertice sulla sicurezza dei leader del Quad. Si tratta del gruppo riunisce Stati Uniti, India, Australia e Giappone. Ma perché questa decisione? Essa è giunta dopo l’annuncio che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden tornerà negli Usa domenica subito dopo aver partecipato al vertice del G7 in Giappone.

Prima in Giappone poi subito negli Usa

E lo scopo è evidente: deve negoziare il tetto del debito nel suo Paese. L’urgenza assoluta è quella di chiudere l’accordo sul tetto al debito Usa ed evitare il default. E quello scenario nero per l’economia, come ammonisce la sua Segretaria al Tesoro, Janet Yellen, potrebbe scattare già dal primo giugno.