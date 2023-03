Biden visita Selma per anniversario marcia sui diritti civili

Selma, 6 mar. (askanews) – Il presidente Joe Biden a Selma, in Alabama, per celebrare il 58° anniversario della marcia per i diritti civili, nota come Bloody Sunday. La manifestazione pacifista del 1965 culminò in un attacco violento delle forze di polizia contro i manifestanti afroamericani sul ponte Edmund Pettus, ma risultò fondamentale per l’approvazione del Voting Rights Act.

“Vengo qui per commemorare, non per fare spettacolo. Selma è una resa dei conti. Il diritto di voto e che il tuo voto venga contato sono la base della democrazia e della libertà, con questi tutto è possibile. Senza questi diritti nulla è possibile. E questi diritti fondamentali rimangono sotto attacco” ha detto Biden ribadendo la necessità di una legge federale che protegga il diritto dalle decisioni dei singoli stati, che stanno rendendo l’accesso al voto più difficile per minoranze e afroamericani.