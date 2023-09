Biden: "Xi non sarà al G20 in India? Sono deluso, ma lo vedrò"

Biden: "Xi non sarà al G20 in India? Sono deluso, ma lo vedrò"

Roma, 4 set. (askanews) – Il presidente americano Joe Biden si è detto deluso per il fatto che il leader cinese Xi Jinping non sarà presente al G20 in India il 9 e 10 settembre, mentre Washington cerca di stabilizzare le relazioni con Pechino.

“Sono deluso, ma lo vedrò”, ha replicato ai giornalisti Biden, senza elaborare ulteriormente, mentre ripartiva dal Delaware.

La portavoce del ministero cinese degli Affari Esteri, Mao Ning, ha intanto confermato che sarà il premier Li Qiang a partecipare al G20 di Nuova Delhi, voce già diffusa da un funzionario europeo giorni prima.

I rapporti bilaterali tra Stati Uniti e Cina vivono un periodo non facile: dalla disputa sul futuro di Taiwan alle rivendicazioni cinesi nel Mar cinese meridionale.