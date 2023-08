"Bidenomics", economia e lavoro cavalli di battaglia elezioni Usa 2024

Roma, 10 ago. (askanews) – “Bidenomics”: la politica economica e l’aumento dei posti di lavoro nelle ricette del presidente americano Joe Biden, tema cavallo di battaglia alle prossime presidenziali del 2024 e titolo di un incontro in New Mexico, dove ha condiviso il palco con imprenditori e amministratori locali.

“É parte del sogno americano, ed è la ‘Bidenomics’, è ciò per cui ho sempre lavorato al mio meglio in questo Paese. Investire in America. Investire negli americani. Perché quando investiamo nella nostra gente, rafforziamo la classe media con una crescita economica più forte di cui tutti beneficiano: i poveri, i ricchi, tutti. Per lungo tempo mi è stato detto di rinunciare all’industria manifatturiera americana. Ciò non può più accadere. Come avrete notato, non ci ho mai creduto”, ha spiegato, a difesa dell’industria nazionale.

A chiamare “Bidenomics” – il piano per rilanciare l’economia dell’amministrazione Biden – hanno iniziato il Financial Times e il Wall Street Journal. Lui ne rivendica i risultati:

“Inizialmente – ha ironizzato Biden – penso non lo intendessero con molto rispetto. Con tutto il rispetto per loro, il nostro piano sta funzionando. L’economia sta crescendo da quando ho iniziato il mio mandato, è cresciuta più velocemente delle aspettative nell’ultimo quadrimestre. E sapete che abbiamo creato 13 milioni di posti di lavoro nuovi di zecca dall’inizio del mio incarico, 13 milioni negli ultimi tre anni, 90.000 nuovi posti di lavoro solo qui in New Mexico”.