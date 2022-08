BiDiMedia e la “valanga azzurra”: il sondaggio in cui il centrodestra sfiora il cappotto

Il sondaggio di BiDiMedia sulla “valanga azzurra” e il destino elettorale non proprio scintillante anche di Movimento Cinque Stelle e Terzo Polo

Quella che secondo Libero illustra BiDiMedia è una vera “valanga azzurra”: si tratta del sondaggio in cui il centrodestra sfiora il cappotto nell’uninominale, e per Affaritaliani arriva una rilevazione che non sembra concedere margine di manovra al centrosinistra. In pratica il centrodestra sfiora l’en plein nei collegi uninominali, quelli decisivi che danno un terzo dei seggi.

E sul proporzionale?

“Valanga azzurra”: il sondaggio BiDiMedia

Per la parte di voto relativa ai consensi complessivi, “al momento vedono la coalizione di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia in nettissimo vantaggio, a un passo dal 50%. In pratica FdI e Lega insieme avrebbero 200 seggi, la metà esatta della Camera con una situazione simile al Senato. Lo studio è 19 agosto, con il centrodestra che metterebbe in cassaforte 189 seggi su 221 (l’86%).

E il centrosinistra? Alla formazione che ha in Enrico Letta il front runner di seggi ne rimarrebbero appena 28.

Calenda-Renzi “vampiri” del centrosinistra

Libero spiega che si tratta di “roccaforti rosse di Toscana ed Emilia e aree urbane delle maggiori metropoli, Roma, Milano, Napoli e Torino, oltre ai seggi del Trentino-Alto Adige del Senato”. Botte da orbi secondo quel sondaggio anche a Movimento 5 Stelle e Terzo polo: “Giuseppe Conte e il tandem Calenda-Renzi, correndo da soli, sembrano destinati a perdere in tutti i collegi.

Non solo, Calenda rompendo con il Pd avrebbe fatto perdere al centrosinistra fino a 25 collegi”.