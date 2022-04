Bidoo corre al fianco di Lilt in occasione della maratona di Milano: l’obiettivo solidale

Il noto portale di aste online si schiera a sostegno della Lega italiana per la lotta contro i tumori in occasione della Milano Marathon 2022 per aiutare 500 pazienti.

In occasione della Milano Marathon 2022, domenica 3 aprile, il noto portale di aste online Bidoo si schiera a sostegno di Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Milano Marathon 2022, l’impegno di Bidoo al fianco di Lilt

Anche per il 2022 la maratona di Milano, giunta alla ventesima edizione, sarà affiancata dalla Lenovo Relay Marathon, la staffetta solidale organizzata da RCS che coinvolge oltre 90 onlus e circa 15.000 runners: una corsa a squadre che permette di dividere i 42 chilometri e 195 metri ufficiali della maratona in 4 frazioni, su una distanza compresa tra i 7 e i 13 km ciascuna. Anche Bidoo si prepara alla Maratona di Milano, schierandosi nuovamente al fianco di Lilt Milano Monza Brianza, unendo intrattenimento e solidarietà a favore dei più deboli.

Il portale di aste online sarà sponsor di Lilt Milano Monza Brianza e contribuirà non solo con una donazione, ma anche sensibilizzando i propri utenti attraverso i canali social. La vicinanza ai clienti e le iniziative solidali confermano ancora una volta il grande impegno di Bidoo per il sociale: un gesto di generosità verso chi ha più bisogno, può davvero fare la differenza e arricchisce l’anima.

Corre al fianco di Lilt significa sostenere il progetto “Mai Soli” che l’Associazione mette a disposizione dei malati oncologici in condizioni di vulnerabilità economico-sociale.

L’obiettivo è quello di sostenere 500 malati di tumore in situazione di difficoltà economica.

I precedenti

Non è la prima volta che Bidoo aderisce a iniziative simili. A Natale 2020, infatti, ha realizzato una giornata a sostegno dei senzatetto di Milano, con la collaborazione di Francesco Facchinetti.

Nel 2021, invece, in occasione della festa delle mamma, il portale si è schierato al fianco di Save the Children a tutela delle mamme e dei loro bambini.

A Rozzano, a Natale dello stesso anno, ha distribuito centinaia di doni ai bimbi e alle loro famiglie.

Non solo: lo scorso 4 febbraio, per la Giornata Mondiale contro il cancro, Bidoo ancora al fianco di Lilt Milano Monza Brianza ha donato 1€ per ogni asta chiusa nella giornata dell’evento.