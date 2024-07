Biella capitale della birra artigianale con "Bolle di Malto"

Roma, 30 lug. (askanews) - Ventidue birrifici artigianali provenienti da tutte le Regioni d'Italia saranno a Biella per l'ottava edizione di "Bolle di Malto" per proporre 300 diversi stili di birra da accompagnare agli street food di qualità in quella che gli organizzatori definiscono "una manifest...

Roma, 30 lug. (askanews) – Ventidue birrifici artigianali provenienti da tutte le Regioni d’Italia saranno a Biella per l’ottava edizione di “Bolle di Malto” per proporre 300 diversi stili di birra da accompagnare agli street food di qualità in quella che gli organizzatori definiscono “una manifestazione ad alto tasso di socialità”. Secondo i dati di AssoBirra 2023 la birra ha raggiunto una produzione di 17,4 milioni di ettolitri e le birre artigianali stanno via via conquistando una fetta crescente di mercato, stimato nel 15,4%.

“Siamo particolarmente orgogliosi – dichiara il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro – di ospitare qui alla Camera la presentazione di un evento eccezionale che raduna più di 300 stili di birra diversi, 100mila persone nell’ultima edizione ovvero ‘Bolle di Malto’, una manifestazione che racconta l’Italia per il tramite di una delle sue eccellenze: la birra”.

L’ottava edizione di “Bolle di Malto” non è solo un’occasione per apprezzare le tante varietà di birre artigianali realizzate con prodotti di alta qualità e tecniche tradizionali, ma anche per assistere a concerti, visitare una mostra sull’acqua e scoprire il mondo delle “bionde” e non solo con la Guida alle Birra d’Italia di Slow Food. Da non perdere la terza edizione degli Stati generali della Birra.

“Questa edizione di ‘Bolle di Malto’ – dichiara ad askanews Marta Florio, co-ideatrice di Bolle di Malto – si terrà dal 29 agosto al 2 settembre a Biella. Quest’anno ci saranno tantissime novità tra cui 3 cantanti che parteciperanno sabato, domenica e lunedì: Roy Paci, Nina Zilli e finiremo in bellezza con Enrico Ruggeri. Un’altra grandissima news di quest’anno è una nuova piazza che abbiamo preso dove ci sarà il Torino Jazz Festival con tre serate e infine, un orgoglio per il nostro territorio, la mostra sull’acqua. Lo scorso anno abbiamo avuto una grandissima partecipazione da tutta Italia: 110mila persone sono transitate da Biella durante il periodo di ‘Bolle di Malto’ e per quest’anno ci aspetteremo almeno di raggiungere le 125mila così da attestarci definitivamente come Biella capitale della birra italiana”.

Il programma è arricchito da “Bolle Off”, una sorta di anteprima che offre eventi e degustazioni diffuse per la città di Biella dal 26 al 28 agosto.

“Credo che iniziative come questa sia importante e doveroso valorizzarle anche nel contesto nazionale, – dichiara Roberto Pella, presidente Anci – ecco perché oggi abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa alla Camera dei deputati proprio perché riteniamo che sia utile e importante far conoscere un’iniziativa come questa che è un’eccellenza a livello regionale in quello che è il contesto nazionale. In primo luogo perché sicuramente valorizza l’impresa, in modo particolare quella giovanile perché tanti birrifici sono portati avanti dalle nuove generazioni. E nello stesso tempo perché consente a tante persone di venire, passare delle serate in armonia che sono utili e importanti ancora di più dopo quello che abbiamo vissuto con il Covid, quindi la socializzazione, tornare a fare vita di comunità”.

L’idea degli organizzatori per il prossimo anno è trasformare la rassegna nel Salone italiano della birra, aprendo le porte all’intera filiera. Un modo per festeggiare i 10 anni di “Bolle di Malto”.